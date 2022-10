Tennis Napoli Cup nel panico: ora ci si mette anche l’umidità

La Tennis Napoli Cup sta riscontrando sempre maggiori problemi, con l’umidità che sta generando enorme panico

Non è nata sotto una buona stella la Tennis Napoli Cup. Dopo i problemi relativi ai terreni di gioco, che hanno costretto a posticipare l’inizio e far svolgere il torneo del doppio presso il centro sportivo di Pozzuoli, sembrava che tutto si fosse risolto ed invece ogni cosa sta andando come peggio non si poteva.

Sia il programma del martedì, giorno di inizio del Tabellone principale, che del mercoledì, è stato interrotto a causa dell’eccessiva umidità che rende scivolosi e quindi pericolosi i terreni di gioco (la vicinanza dal mare non aiuta la tenuta dei manti in cemento). Alle 19.10 infatti è stata messa la parola fine alle partite onde evitare infortuni agli atleti.

A rischio la conclusione del torneo nei tempi prestabiliti

A causa di tale problema i tempi si stanno dilatando in maniera considerevole ed infatti non sono ancora terminate le gare del primo turno. La preoccupazione sale di ora in ora poiché entro domenica la Tennis Napoli Cup deve terminare da calendario e quindi, molto probabilmente, i tennisti saranno costretti a fare gli straordinari.

C’è l’ipotesi addirittura che dovranno fare due gare nello stesso giorno. Tornando al campo, domani sarà il giorno del debutto di Matteo Berrettini contro Carballes Baena, mentre Kecmanovic contro Moutet. In aiuto arriva l’omologazione di un secondo e nuovo campo, oltre alla tanto pubblicizzata Arena di 4mila posti, che potrebbe essere determinante per accelerare i tempi nel week-end.

PARTITE DISPUTATE MERCOLEDÌ

Carballes Baena-Jarry 6-4, 6-4

Baez-Sonego 7-5, 7-6

Moutet-Nardi 6-7, 7-6, 6-2

PARTITE DA DISPUTARE DEL PRIMO TURNO

Zhang-Fucsovics 6-4, 2-2

Djere-Gojo 6-4, 5-5

Grenier-Fognini

McDonald-Passaro

a seguire le gare del secondo turno