Atp 250 Napoli, Barrientos: “Non funziona nulla, mi hanno aperto la valigia”

Nicolas Barrientos sta giocando l’Atp 250 di Napoli ma lamenta la scarsa organizzazione: “Qui non funziona nulla”.

Fin dai turni preliminari c’è stata grande polemica sull’organizzazione del torneo, che doveva essere un fiore all’occhiello come la tappa del Giro d’Italia. Invece i giocatori si sono subito lamentati per i campi impraticabili, ma anche per una serie di disservizi che non fa onore alla città partenopea. Insomma un’organizzazione che fa acqua da tutte le parti e che non sembra aver trovare soluzioni utili per stare al passo degli atleti.

Atp 250 Napoli: Barrientos si lamenta dell’organizzazione

L’ultima denuncia arriva da Nicolas Barrientos che ha pubblicato un video dice di essere stato sfrattato dalla camera d’albergo in cui alloggiava con la moglie. Ecco quanto evidenziato da livetennis.it: “Come può succedere in un ATP 250? Non mi era mai capitato nemmeno a livello Challenger, mentre al mio compagno di doppio una cosa simile era già accaduta in un Challenger organizzato dalla stessa azienda che si occupa di questo ATP 250. Arrivo nella hall dell’albergo dopo aver giocato la mia partita alle 17 e trovo tutti i miei effetti personali e quelli di mia moglie nella hall, mal imballati, varie cose distese sul pavimento.

Controllo la mia casella di posta elettronica e trovo una e-mail che è arrivata alle 4 del pomeriggio mentre stavo giocando, mi avvisava che avrei dovuto cambiare di nuovo hotel. Me l’avevano già cambiato una volta il giorno dopo il mio arrivo, al secondo giorno di torneo. Penso di non dover nemmeno ricordare quello che è successo con i campi e il fatto che le partite di qualificazione e di primo turno del doppio si siano giocate in un circolo distante 40 minuti dal club ufficiale.

Non parliamo dei trasporti: ci sono pochissime macchine ed è possibile immaginare quanto sia difficile riuscire a spostarsi da un posto all’altro. Penso che nei tornei ci siano problemi che si risolvono lungo il percorso, ma nulla di tutto questo è casuale: la scarsa organizzazione e programmazione di questo torneo ha reso impossibile affrontare i problemi che si presentano ogni giorno. Spero che l’ATP adotti misure per evitare che i giocatori debbano affrontare queste situazioni, soprattutto quando lo stesso problema si ripete nei tornei organizzati dalla stessa società“, la denuncia di Barrientos.