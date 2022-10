Falcao: “Spalletti vede fantasmi e nemici immaginari quando cala”

Giuseppe Falcao dichiara che Spalletti vede fantasmi e nemici immaginari quando la sua squadra cala di rendimento

Luciano Spalletti è il vero ago della bilancia della stagione del Napoli secondo i suoi vecchi tifosi giallorossi. Giuseppe Falcao, il figlio della leggenda romanista degli anni ’80 Paulo Roberto che svolge il ruolo di speaker radiofonico ed opinionista, si è espresso in tal senso a Radio Amore Campania, nel corso della trasmissione “I Tirapietre” condotta da Luca Cirillo, Donato Martucci e Francesco Capodanno. Questo il suo commento: “Roma-Napoli è il primo big-match senza coppe in settimana: le due squadre hanno la settimana tipo. Questo può fare la differenza, soprattutto per i partenopei che giocano in Champions e il turnover stanca anche mentalmente. La squadra di Spalletti non mi è sembrata brillantissima nelle ultime partite ma è anche normale”.

Per Falcao il terreno di gioco è un problema serio del big match di domenica

Poi ha aggiunto: “Speriamo che l’Olimpico sia all’altezza e soprattutto il terreno di gioco, che è in pessime condizioni ed è un problema serio da risolvere. Il mio post su Spalletti? Io ho amato il primo Luciano, sta facendo la stagione migliore della sua carriera dopo i primi anni a Roma. Resta solo da capire come si comporterà in caso di calo perché lui è uno di quelli che inizia a vedere fantasmi, nemici immaginari, inizia a guardare a terra. Adesso lo vedo pimpante e convinto di quello che sta facendo. Ha una rosa competitiva per arrivare fino in fondo. Non vedo grandi rivali quest’anno”.