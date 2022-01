Pino Daniele e la canzone per Maradona: due ‘artisti’ immensi

Il ricordo della morte di Pino Daniele il 4 gennaio del 2015 fa tornare a galla tante storie sul cantautore, come la canzone per Maradona. Due artisti fenomenali, anche se in campi diversi, Diego Armando Maradona e Pino Daniele sono stati fuoriclasse assoluti. Uomini e personaggi inavvicinabili per tantissime persone, simboli che hanno saputo portare lustro e vittorie a Napoli ed alla sua gente. Entrambi sono stati traditi dal cuore, entrambi se sono andati via prematuramente, lasciando un vuoto incolmabile.

Pino Daniele: Tango della Buone Suerte

Maradona è sempre stato considerato un cittadino di Napoli e nei suoi anni in azzurro ne ha apprezzato ed amato la cultura, anche quella musicale. Come non ricordare il duetto tra Maradona e Pino Daniele sulle note di ‘Je so’ pazzo’ a casa di Ciro Ferrara. Ma l’artista napoletano ha anche dedicato una canzone al Pibe de Oro, forse una di quelle il cui significato è sconosciuto a tante persone. Si tratta di ‘Tanto della buone suerte’, contenuta all’interno dell’album ‘Passi d’Autore’ del 2004. Ecco il testo completo:

“Tango della Buena Suerte”

Lui è un mago con il pallone

io l’ho visto alzarsi da terra

e tirare in porta

soffia il vento d’Argentina

davanti agli occhi spalancati

e pieni di grande speranza.

E’ il momento giusto

suona il tango per magia

lui è l’uomo giusto

che ci può far vincere

tango della buena suerte.

Ma la partita più importante

è da giocare con la vita

stando a metà del campo

mentre chico corre intorno al mondo

noi non abbiamo ancora

imparato questa lezione.

Ed a luci spente

suona il tango per magia

resterà qui per sempre

come un fermo immagine

chico buona fortuna.

Ed al momento giusto

suona il tango per magia

lui è l’uomo giusto

che ci può far vincere

tango della buena suerte…