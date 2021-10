Osimhen, l’entourage: “Scudetto al Napoli, siamo sicuri di una cosa”

Osita Okolo, cognato di Victor Osimhen parla a Radio Marte di scudetto al Napoli ma anche del grande momento di forma dell’attaccante. Osimhen ha segnato il gol decisivo con il Torino, confermandosi uno dei migliori della rosa di Spalletti. Nonostante Tuttosport abbia lanciato attacchi ad Osimhen, il nigeriano ha giocato un’altra grande partita, impensierendo da solo la retroguardia avversaria. Con Osimhen il Napoli pensa anche allo scudetto ma sul tema Osita Okolo chiarisce: “Il discorso è molto semplice: il Napoli non deve preoccuparsi di vincere lo Scudetto ma di continuare così, perché se continuerà così lo Scudetto arriverà di sicuro“.

Osimhen pensa allo scudetto col Napoli

Se gli azzurri pensano al titolo è anche merito di Osimhen, oltre che della squadra a del tecnico. Contro il Torino il Napoli ha centrato l’ottava vittoria consecutiva. Vittoria importantissima che gli ha fatto guadagnare punti su Inter e Roma. I nerazzurri sono stati sconfitti dalla Lazio, mentre i giallorossi hanno perso con la Juventus, con una valanga di polemiche che ha sommerso Orsato per la direzione di Juventus-Roma.

Il buon momento di Osimhen viene sintetizzato in questo modo da Osita Okolo: “Per Victor è un periodo molto buono, lui è in buona forma e sta facendo bene. Speriamo che possa continuare così fino alla fine stagione. Lui è già migliorato e sta migliorando, ovvio che la continuità faccia la differenza. Gli infortuni lo hanno rallentato, ora sta giocando e può continuare a migliorare, l’importante è che non abbia altre battute d’arresto. Come vuole ricambiare l’affetto nei suoi confronti? Victor apprezza molto l’affetto e per contraccambiarlo cercherà di segnare sempre più gol e di lasciare tutto sul campo, come già fa“. I tifosi sono oramai pazzi di Osimhen e complice la nuova maglia del Napoli, hanno affibbiato anche un nuovo soprannome all’attaccante nigeriano.