Gazzetta e Tutto sport, si schierano con il Torino: “Arbitraggio a favore del Napoli. Anguissa. Al 90 è successo qualcosa di eclatante”

Il Torino recrimina su alcune decisioni arbitrali. I granata puntano il dito sul mancato rosso ad Anguissa e sul fischio finale che ha impedito la battuta del calcio d’angolo.

ARBITRAGGIO A FAVORE DEL NAPOLI

Levata di scudi dal nord a favore del Torino, La gazzetta dello Sport e tutto Sport puntano il dito contro l’arbitro Sacchi. Secondo le due testate l’arbitro avrebbe adottato una direzione filo-casalinga.

LA gazzetta su Juan Luca Sacchi scrive: “Unica grossa sbavatura, oltre che sull’ammonizione di Koulibaly, è sull’ultimo calcio d’angolo. Più volte i ragazzi di Spalletti hanno perso tempo per guadagnare secondi preziosi per cui sarebbe stato giusto far battere l’ultimo calcio d’angolo al Torino. Il suo fischio è arrivato esattamente allo scadere di 90 minuti e qualche secondo in più non avrebbe sicuramente fatto discutere. Non sono mancate le proteste da parte dei giocatori del Torino“.

L’edizione odierna di Tuttosport, riferisce: ” Tensione e di ripetuti e feroci battibecchi di Juric con Spalletti, tra urla e parole non proprio carine, molte figlie delle ripetute fischiate ‘filo-casalinghe’ dell’arbitro Sacchi, che tra le altre cose ha graziato Anguissa a rischio espulsione ed è riuscito a non far battere al Toro un ultimo corner malgrado il tempo non fosse ancora scaduto quando la palla era uscita oltre il fondo”.

I media del nord sono sicuramente bravi a fare quadrato per le proprie compagini. In una domenica in cui Orsato regala una magnifica perla, il dito lo puntano verso Napoli. In un momento in cui è palese che Orsato avrebbe dovuto lasciare il fischietto già tre anni fa, come hanno evidenziato anche alcune inchieste tra le qualli quella delle IENE, si guarda al Napoli.

Spalletti ha ricordato come il Torino fino a prima del gol, trattenesse la palla, dopo il gol è stato il Napoli ad essere scorretto? il fischio alla fine dei tempi supplementari ci stava tutto, cosa sarebbe accaduto a parti inverse? se il Napoli avesse segnato oltre il tempo regolamentare?