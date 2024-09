Azzurri travolgenti a Cagliari, Perillo avvisa le ‘big’ di Serie A: “Il Napoli c’è! Meret superlativo”

Con una vittoria travolgente e una prestazione superlativa di Meret, il Napoli supera il Cagliari e conquista la terza vittoria consecutiva.

Nel posticipo del campionato di Serie A, il Napoli ha confermato la sua rinascita con una vittoria travolgente contro il Cagliari. Gli azzurri, guidati da un’ottima performance di Alex Meret, hanno messo in mostra una forma che ha entusiasticamente impressionato i tifosi e gli esperti. Antonello Perillo, noto giornalista RAI, ha condiviso il suo entusiastico commento sui social media, sottolineando la forza e la determinazione del Napoli in questa fase della stagione.

“Il campionato è avvisato: il Napoli c’è!” ha esordito Perillo, evidenziando il netto successo degli uomini di Conte su un campo difficile come quello del Cagliari. Con questa vittoria, il Napoli ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva, superando in classifica anche la Juventus e dimostrando una forma in crescita dopo un lungo periodo di difficoltà.

Il match contro il Cagliari, noto per la sua aggressività e il pressing incessante, non è stato semplice. Tuttavia, la squadra di Conte ha dimostrato di saper soffrire e lottare su ogni pallone, a differenza della scorsa stagione. Perillo ha commentato: “Ormai si vede sempre più la mano di Conte. L’identità tattica è ben definita e la squadra sa come gestire le difficoltà.”

Un aspetto cruciale del successo partenopeo è stato il ruolo di Alex Meret, che ha effettuato interventi prodigiosi, mantenendo il risultato in equilibrio nei momenti di maggior pressione. Perillo ha lodato il portiere come “migliore in assoluto”, un riconoscimento meritato per le sue prestazioni decisive.

Tra i protagonisti della partita, Perillo ha riservato elogi anche per altri giocatori chiave. “Anguissa ha mostrato grande vigore, quasi risvegliato dalla concorrenza di McTominay,” ha detto il giornalista, aggiungendo che Politano e Kvaratskhelia hanno contribuito notevolmente, nonostante quest’ultimo fosse limitato da una botta alla caviglia.

Romelu Lukaku ha avuto un impatto significativo con un gol e due assist, dimostrando il suo valore non solo come finalizzatore ma anche come creatore di spazi per i compagni. Perillo ha sottolineato l’importanza del belga, evidenziando anche il contributo di Neres, autore di un assist importante.

Con questo successo, il Napoli non solo conferma il proprio stato di forma, ma si candida come una delle squadre da battere in questo campionato. Il messaggio di Perillo è chiaro: “Il Napoli è pronto a giocarsela e il campionato è avvisato!”