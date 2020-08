Amir Rrahmani, in vacanza in costiera amalfitana. Il difensore acquistato dal Verona si unirà al Napoli nel ritiro di Castel di Sangro.

Rrahmani si rilassa in costiera amalfitana in attesa di unirsi al Napoli. Il difensore kosovaro intercettato da alcuni tifosi in vacanza nella Divin Costiera, ha ribadito la gioia di essere approdato a Napoli. Rrahmani ha riferito ai fans che non vede l’ora di cominciare la nuova avventura sotto la guida di Gennaro Gattuso.

Amir Rrahmani, in costiera ha avuto modo di cominciare a conoscere la Campania e le sue bellezze. Il difensore ex Verona è stato acquistato dal Napoli nel mercato di Gennaio. I partenopei hanno versato nelle casse dell’Hellas un corrispettivo di 14 milioni di euro, con eventuali 1,5 milioni di bonus. Per il calciatore contratto quinquennale da 1,8 milioni netti a stagione .

Rrahmani, dopo la parentesi sulla costiera amalfitana si aggregherà al gruppo azzurro. Il difensore conoscerà i nuovi compagni nel ritiro di Castel di Sangro e sarà successivamente presentato alla stampa.

Il Napoli, oggi conta quattro difensori centrali: Manolas, Koulibaly, Maksimovic e Luperto. Rrahmani andrà a sostituire il partente Luperto. Ancora incerto il futuro di koulibaly. Se dovesse partire il difensore Senegalese il primo nome per sostitutirlo è quello di Gabriel difensore centrale del Lille, ex squadra di Osimhen, sul taccuino di Giuntoli ci sono anche tre alternative.