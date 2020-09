Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la sfida Napoli-Pescara, gara amichevole in programma oggi alle 18. Out Milik.

Non c’è Arek Milik tra i convocati del Napoli in vista della sfida con il Pescara. Gennaro Gattuso ha deciso di non convocare l’attaccante polacco al centro di numerose vicende di mercato. Proprio questa mattina si era parlato di Giuntoli che aveva riferito a Milik che non avrebbe giocato né col Pescara né con lo Sporting Lisbona. Il polacco non è più nel progetto tecnico del Napoli e la società non vuole rischiare che si faccia male, dato che sta provando a venderlo. Al momento, però, la trattativa con la Roma non è ancora conclusa e dall’estero non arrivano segnali positivi.

Tra i convocati del Napoli per la sfida con il Pescara, però, mancano altri quattro calciatori: Malcuit, Younes, Ounas e Llorente. Tutti e quattro sono sul mercato. Malcuit è il calciatore che ha più possibilità di restare, mentre gli altri tre andranno sicuramente via da Napoli. Ounas potrebbe essere usato come contropartita tecnica per Boga, ma il discorso si è bloccato, anche perché quest’anno in Serie A è difficile fare mercato. Intanto l’inizio del campionato si avvicina ed il Napoli si prepara con la prima sfida amichevole dopo il ritiro di Castel di Sangro. La gara sarà visibile in Tv, ecco le indicazioni.

Ecco i convocati ufficiali del Napoli per la sfida col Pescara

Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Palmiero, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti.