Napoli-Pescara dove vederla in tv e diretta streaming. Ecco le formazioni

Napoli-Pescara gara amichevole si gioca oggi 11 settembre alle ore 18 al San Paolo. Si potrà vedere in tv su Sky e in diretta streaming.

La partita tra Napoli e Pescara è la prima amichevole post ritiro degli azzurri, Sky la trasmetterà in diretta ed in esclusiva, non si potrà invece vedere in streaming su Sky Go e Now Tv.

Gli azzurri di Gattuso saranno chiamati a questa prima amichevole dopo aver saputo del caso di positività del presidente Aurelio De Laurentiis. La partita è stata a rischio proprio per questa questione, ma alla fine si gioca. Gennaro Gattuso prepara la squadra che il farà il suo esordio in campionato a Parma il prossimo 20 settembre. Alla sfida con il Pescara seguirà un’altra amichevole, questa volta con lo Sporting Lisbona che si giocherà domenica 13 settembre.

Napoli-Pescara: orario e diretta

Il match amichevole tra Napoli e Pescara si potrà vedere in esclusiva su Sky Sport 1 (canale 251 del satellite e 482 del digitale terrestre) in modalità pay-per-view. Chiunque voglia vedere il match dovrà acquistare il match attraverso Sky Primafila al costo di 5,99 euro. La diretta streaming non è prevista. L’amichevole tra i due club andrà in scena alle ore 18 presso lo stadio San Paolo di Napoli.

Ecco le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Demme, Gaetano; Lozano, Osimhen, Younes.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Ventola, Scognamiglio, Drudi, Masciangelo; Crecco, Valdifiori, Busellato; Galano, Ceter, Arlotti.