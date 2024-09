Napoli-Monza, Conte cambia ancora: Riflettori su due azzurri

Domenica alle 20:45, il Napoli ospiterà il Monza per la sesta giornata di Serie A e Antonio Conte prepara una nuova rivoluzione nella formazione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci saranno almeno nove cambi rispetto alla vittoria contro il Palermo in Coppa Italia.

“E ora, domenica alle 20:45 con il Monza al Maradona, il contro-turnover“, scrive il quotidiano. “Il Napoli giocherà ancora a quattro come all’Allianz e in Coppa, ma i cambi saranno almeno nove rispetto alla sfida con il Palermo“. La difesa a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera, con Caprile tra i pali, mentre a centrocampo rientreranno Anguissa e McTominay, con Lobotka che continuerà a dirigere il gioco.

Sul fronte offensivo, occhi puntati su Kvaratskhelia e Lukaku, entrambi chiamati a riscattare le ultime prestazioni. “Da totem: molto attesi sia Kvara sia Rom“, sottolinea il Corriere, “considerando che per entrambi l’ultima passerella in campionato è stata piuttosto opaca”. Le condizioni di Folorunsho, assente contro il Palermo per un attacco influenzale, saranno valutate prima della partita, mentre Meret è ancora fermo per infortunio.

Per non perderti nulla sulle notizie calcio Napoli, resta connesso con Napolipiu.com.