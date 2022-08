Napoli-Juve Stabia: 15mila persone in fila su Ticketone. Oltre un’ora di attesa – FOTO

La fede dei tifosi del Napoli è impressionante. Da pochi minuti è possibile reperire su Ticketone il biglietto gratuito per la partita amichevole tra Napoli e Juve Stabia, in programma domani alle 18.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” e già c’è una fila incredibile. Oltre 15mila persone sono in coda sulla piattaforma di ticketing online, con un’attesa che supera l’ora. L’entusiasmo è a mille in virtù del grande approccio in campionato del club partenopeo che domani ha intenzione di presentare al pubblico i tre nuovi acquisti: Tanguy Ndombele, Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone.

Il presidente della Juve Stabia Giuseppe Langella, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa: “Sono felice e spero questo test ci servirà per vedere a che punto è la nostra preparazione. Voglio ringraziare il Napoli e mi auguro che ci sarà una partnership a 360 gradi per quanto riguarda lo sviluppo dei giocatori. Inoltre, tra il nostro direttore e Cristiano Giuntoli c’è un ottimo rapporto”.