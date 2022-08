Napoli-Juve Stabia diretta anche sui canali social della SSCN, i dettagli

Il Napoli giocherà in amichevole con la Juve Stabia mercoledì 24 agosto, la sfida sarà trasmessa in diretta sui canali social del Napoli. Il club azzurro ha messo in campo un’ottima operazione per i tifosi, dato che l’amichevole Napoli-Juve Stabia potrà essere vista gratuitamente allo stadio.

Napoli-Juve Stabia: su Facebook

Ma le sorprese per il popolo azzurro non finiscono qui, perché per coloro che non possono recarsi allo stadio Diego Armando Maradona, l’amichevole tra il Napoli e la Juve Stabia potrà essere vista in diretta streaming anche sulla pagina facebook del Napoli gratuitamente. Inoltre il match verrà trasmesso anche sul digitale terrestre in chiaro sui canali Kiss Kiss Napoli TV. Insomma ci stanno molti modi per poter assistere alla partita in cui ci sarà la presentazione anche dei nuovi calciatori azzurri. C’è grande curiosità di vedere in campo calciatori come Raspadori, Ndombele e Simeone, ultimi acquisti del Napoli che non sono scesi in campo durante la sfida Napoli-Monza. Grazie a questa iniziativa i tre giocatori potranno scendere in campo per la prima volta allo stadio Maradona, anche se solo in amichevole. Ma ci sarà tutto il tempo per vederli dal vivo anche durante la stagione che si preannuncia molto lunga e faticosa.