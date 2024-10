Napoli, il gesto da applausi dei calciatori dopo la vittoria con il Monza

Niente pause per gli azzurri, in campo a poche ore dal successo contro il Monza

Notizie Calcio Napoli – Dopo la vittoria contro il Monza, che ha permesso agli azzurri di balzare in vetta alla classifica, il Napoli non ha perso tempo. Come riportato da Repubblica, la squadra di Antonio Conte ha voluto riprendere subito gli allenamenti a Castel Volturno, senza concedersi nemmeno un giorno di pausa. Nonostante l’entusiasmo per il primo posto, la testa è già al prossimo impegno in campionato contro il Como, previsto per venerdì allo stadio Maradona.

Testa bassa e pedalare: la mentalità del Napoli

Il calendario non permette distrazioni e Di Lorenzo e compagni lo sanno bene. Dopo il successo di domenica sera, il gruppo si è ritrovato ieri mattina al centro sportivo di Castel Volturno per una sessione di allenamento. “Testa bassa e pedalare”, è questo il motto che regna nello spogliatoio. Mentre i titolari hanno svolto un lavoro più leggero, il resto della squadra ha affrontato una seduta più intensa, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione in vista del prossimo match.

Il gesto da applausi: gli azzurri subito al lavoro dopo il Monza

Nonostante la vittoria contro il Monza e il primato in classifica, i calciatori del Napoli hanno dimostrato ancora una volta grande professionalità. Subito dopo il match, senza concedersi un attimo di relax, sono tornati in campo per prepararsi alla prossima sfida. Un gesto che sottolinea la mentalità vincente e la voglia di continuare a mantenere alto il livello di concentrazione, dimostrando che il successo si costruisce giorno dopo giorno, senza mai abbassare la guardia.

Per il Napoli, il successo contro il Monza è stato un passo importante, ma la squadra non può permettersi di abbassare la guardia. La sfida contro il Como è già dietro l’angolo, e Conte vuole evitare qualsiasi calo di concentrazione. Gli allenamenti intensivi a Castel Volturno dimostrano la determinazione degli azzurri a mantenere il ritmo vincente, in un campionato che richiede costante impegno.