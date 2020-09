Napoli-Genoa, esordio dal 1′ per Osimhen. Gara d’esordio per gli azzurri al San Paolo. La squadra di Gattuso, si troverà di fronte il Genoa di Maran.

ara d’esordio per il Napoli al San Paolo. La squadra di Gattuso, dopo aver battuto il Parma al Tardini, si troverà di fronte un Genoa in salute e reduce dal 4-1 casalingo contro il Crotone. L’allenatore degli azzurri cambia modulo e nel 4-2-3-1 schiera Osimhen dal 1′ insieme a Mertens, Insigne e Lozano. Maran non disporrà di Perin e Schone, entrambe positivi al Coronavirus. Il tecnico si affiderà alla qualità di Zajc e Pjaca.

I convocati di Gattuso

Il Napoli giocherà contro il Genoa oggi alle ore 18 e Gattuso ha diramato la lista dei convocati.

Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.

Esclusi da Gattuso, Malcuit e Younes, oltre a Milik.

Napoli-Genoa formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso GENOA (3-4-2-\): Marchetti; Goldaniga, Biraschi, Masiello; Zappacosta, Lerager, Badelj, Lu. Pellegrini; Zajc, Pjaca; Destro. All. Maran

Napoli-Genoa in streaming e tv

Allerta meteo permettendo, Genoa-Napoli si giocherà alle 18 allo stadio San Paolo.

La partita Napoli-Genoa sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (canale 253 del satellite).

La telecronaca del match sarà curata da Riccardo Gentile, con il supporto di Fernando Orsi al commento tecnico.

Per gli abbonati Sky sarà possibile seguire Napoli-Genoa in diretta streaming attraverso Sky Go. Una seconda opzione a disposizione di tutti i tifosi per vedere la partita in streaming è Now Tv.

Il servizio live e on demand di Sky offre infatti, previo acquisto di uno dei pacchetti proposti, la visione di diversi eventi sportivi trasmessi dalla tv satellitare, fra cui anche le gare della Serie A.