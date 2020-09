Napoli-Genoa gara a rischio. Allerta meteo arancione su Napoli. Dopo Perin anche Schone positivo al Covid.

Napoli-Genoa gara a rischio, allerta arancione su Napoli, ma le tegole non finiscono qui. Secondo quanto appreso da Sport Mediaset, dopo Mattia Perin anche Lasse Schone è risultato positivo al Covid-19.

Secondo caso nel Genoa in poche ore. Il centrocampista danese è risultato positivo ai test fatti nella tarda serata di ieri e per questo motivo non è partito per Napoli.

Schone resterà quindi in isolamento proprio come il compagno Perin. Tutti gli altri giocatori sono negativi e per questo prenderanno regolarmente parte alla trasferta cominciata questa mattina con l’aereo verso Napoli.

Il Genoa è già arrivato in città, riposerà in hotel e poi via verso lo stadio San Paolo: calcio d’inizio spostato alle ore 18.

Napoli-Genoa, gara a rischio

Pioggia e forte vento a Napoli e situazione climatica da tenere sotto controllo in vista della sfida tra la squadra di Rino Gattuso e il Genoa di Rolando Maran in programma oggi alle 18. È prevista allerta arancione nel capoluogo campano fino alle 6 di domani mattina, con il picco che dovrebbe arrivare proprio alle 18, in prossimità del fischio d’inizio del match.

I convocati di Gattuso

Il Napoli giocherà contro il Genoa oggi alle ore 18 e Gattuso ha diramato la lista dei convocati.

Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.

Esclusi da Gattuso, Malcuit e Younes, oltre a Milik.

Napoli-Genoa formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso GENOA (3-4-2-\): Marchetti; Goldaniga, Biraschi, Masiello; Zappacosta, Lerager, Badelj, Lu. Pellegrini; Zajc, Pjaca; Destro. All. Maran

Napoli-Genoa in streaming e tv

Allerta meteo permettendo, Genoa-Napoli si giocherà alle 18 allo stadio San Paolo.

La partita Napoli-Genoa sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (canale 253 del satellite). La telecronaca del match sarà curata da Riccardo Gentile, con il supporto di Fernando Orsi al commento tecnico.

Per gli abbonati Sky sarà possibile seguire Napoli-Genoa in diretta streaming attraverso Sky Go. La gara sarà visibile in tal senso sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l’apposita app per sistemi Android e iOS, sia su personal computer e notebook, anche collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda opzione a disposizione di tutti i tifosi per vedere la partita in streaming è Now Tv: il servizio live e on demand di Sky offre infatti, previo acquisto di uno dei pacchetti proposti, la visione di diversi eventi sportivi trasmessi dalla tv satellitare, fra cui anche le gare della Serie A.