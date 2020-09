NAPOLI-GENOA live. La diretta della gara del San Paolo

Napoli-Genoa live dal San Paolo. La diretta testuale della prima gara degli azzurri di Gattuso allo stadio San Paolo

Napoli-Genoa live. Benvenuti alla diretta di Napoli- Genoa (premi f5 per aggiornare la diretta). Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI-GENOA FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

GENOA (3-4-2-\): Marchetti; Goldaniga, Biraschi, Masiello; Zappacosta, Lerager, Badelj, Lu. Pellegrini; Zajc, Pjaca; Destro. All. Maran.

Gattuso punta su Osimhen in un 4-2-3-1 spregiudicato: fuori Demme, nessun mediano. Maran affianca Pjaca a Destro e fa esordire Luca Pellegrini.

Napoli spregiudicato: Gattuso disegna un 4-2-3-1 senza mediani veri, con Demme in panchina e la coppia di centrocampo formata da Fabian Ruiz e Zielinski. Esordio dal primo minuto in Serie A per Osimhen, che sarà sostenuto da Lozano, Mertens e Insigne.

Solito 3-5-2 per il Genoa, in cui fa il proprio esordio Luca Pellegrini, appena arrivato dalla Juventus. In attacco, assieme a Destro, c’è l’altro ex bianconero Pjaca. Marchetti torna a giocare in A due anni dopo l’ultima volta a causa dell’indisponibilità di Perin, colpito dal COVID-19.

NAPOLI -GENOA LIVE: PRIMO TEMPO

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento

1’INIZIA LA PARTITA! Il Genoa gioca il primo pallone del match. Dirige l’incontro il signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

3’Possesso palla prolungato del Napoli, non concede spazi il Genoa.

5’Colpo di testa di Osimhen, di poco alto.

6′ Lozano libera Osimhen, che entra in area di rigore e calcia ad incrociare col destro: para Marchetti.

10′ LOZANO! GOAL, NAPOLI IN VANTAGGIO!

12′ OCCASIONE NAPOLI! Zielinski libera Osimhen che calcia col destro dal limite dell’area e non trova lo specchio della porta per questione di centimetri.

13′ Cerca di affacciarsi in avanti il Genoa, si chiude nella sua metà campo il Napoli.

15′ Spiovente di Pellegrini per Zappacosta, che controlla e calcia col destro: blocca senza problemi Meret.

18′ OCCASIONE GENOA! Pellegrini sfonda sulla sinistra, entra in area di rigore e appoggia a rimorchio per Lerager che da due passi svirgola clamorosamente il pallone e grazia il Napoli.

19′ OCCASIONE NAPOLI! Azione tutta in verticale del Napoli, Mertens allarga per Lozano che calcia in corsa col destro ad incrociare e non inquadra lo specchio della porta rossoblù.

20′ Problemi muscolari per Insigne, che resta a terra dolorante. Sacchi è costretto ad interrompere il gioco. Entra Elmas.

26′ Tanta confusione nell’area del Napoli, alla fine, allontana Koulibaly.

28′ OCCASIONE NAPOLI! Da punizione, Zielinski pennella per Osimhen, che prende l’ascensore e impatta di testa: palla di poco alta sopra la traversa di Marchetti.

28′ Pestone di Masiello su Lozano, punizione Napoli nei pressi della bandierina del calcio d’angolo.

30′ Giro palla prolungato del Napoli, si chiude nella sua trequarti il Genoa.

32′ Spazi stretti, nessuna delle due squadre riesce a scardinare la retroguardia avversaria.

34′ Cross basso e teso di Lozano, allontana Goldaniga.

35′ Fallo di Di Lorenzo su Destro, punizione Genoa nei pressi del cerchio di centrocampo.