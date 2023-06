Napoli: due allenatori hanno già detto “si” a De Laurentiis

Notizie Calcio Napoli – Aurelio De Laurentiis sta cercando il nuovo allenatore, il nome più caldo è quello di Paulo Sousa della Salernitana.

Secondo quanto viene fuori dalle ultime notizie sulla SSCN, il presidente del Napoli ha preso in seria considerazione il nome di Sousa. L’allenatore della Salernitana ha cenato con De Laurentiis proprio mentre Morgan De Sanctis, dirigente granata, annuncia il rinnovo con il tecnico portoghese.

Ma intanto ci sono già due allenatori che hanno accettato la proposta di De Laurentiis. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Nel frattempo, esiste una panchina ideale su cui sono seduti Christophe Galtier e

Rudi Garcia, d’altronde quale luogo più indicato per chi fa il loro mestiere. Per adesso sono soltanto in due ma chissà che presto non si aggiunga qualcun altro. Sono soprattutto i due allenatori che finora hanno dato la propria disponibilità per guidare il Napoli, a partire dalla prossima stagione.

È stato più facile, per loro, formulare in tempi brevi una risposta favorevole. Garcia ha risolto l’accordo che lo legava all’Al-Nassr due mesi fa, per Galtier invece è soltanto questione di poco tempo prima che il Paris Saint-Germain ne ufficializzi la separazione“.