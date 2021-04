Napoli-Crotone, Gattuso fa turnover. Occasione per Osimhen. Meret titolare: Le probabili formazioni

Il Napoli ospita il Crotone prima della sfida del 7 aprile contro la Juventus. Gattuso vuole i tre punti per consolidare la posizione in classifica e continuare al quarto posto che varrebbe ritorno in Champions League dopo un anno di assenza.

Il Napoli di Gennaro Gattuso sfida in casa il Crotone di Serse Cosmi nella 29ª giornata di Serie A. I partenopei sono quinti in classifica con 53 punti, frutto di 17 successi, 2 pareggi e 8 k.o., con un distacco di 2 punti dalla zona Champions League, i calabresi, la cui situazione è di fatto disperata, chiudono la graduatoria a quota 15, con un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 21 sconfitte.

Lorenzo Insigne è il miglior marcatore del Napoli con 13 goal all’attivo, identico bottino di Simy, il bomber nigeriano del Crotone, cui si aggrappano gli Squali per provare a tenersi in corsa per una salvezza che avrebbe del miracoloso.

I partenopei sono attesi mercoledì dal recupero contro la Juventus e per questo Gattuso contro i calabresi potrebbe fare turnover.

Turno di riposo per Koulibaly (squalificato), Demme, Lozano e Mertens. In difesa dovrebbe rivedersi Manolas accanto a Maksimovic, a centrocampo spazio per Bakayoko accanto a Fabian Ruiz.

L’unica punta sarà Osimhen, mentre Petagna è recuperato ma partirà dalla panchina. Alle spalle del nigeriano agiranno Politano, Zielinski e capitan Insigne. In porta Meret sostituisce l’infortunato Ospina.

Problemi soprattutto a centrocampo per Cosmi, senza Petriccione squalificato e Cigarini infortunato.

Recuperano Luperto e Ounas, ma il primo dovrebbe partire dalla panchina, out invece Reca che verrà sostituito da Rispoli. Messias confermato come mezzala, regia affidata a Molina.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-CROTONE

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo; Pereira, Messias, Molina, Benali, Rispoli; Ounas, Simy.

DOVE VEDERE NAPOLI-CROTONE IN TV E DIRETTA STREAMING

Sarà Sky a trasmettere la sfida Napoli-Crotone in diretta tv sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). La telecronaca del match sarà curata da Dario Massara, con il commento tecnico di Beppe Bergomi.

Gli abbonati Sky potranno seguire Napoli-Crotone anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Una seconda opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.