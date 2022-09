Manolas spaventato da un leone. L’avventura allo Sharjah parte male

Un leone spaventa Manolas durante la presentazione ufficiale allo Sharjah. Parte con il brivido la nuova avventura dell’ex Napoli.

Il ruggito improvviso di un leone spaventa Kostas Manolas . L’avventura allo Sharjah, inizia con un vero e proprio brivido. Il club degli Emirati Arabi, che lo ha acquistato dall’Olympiakos, ha organizzato per la sua presentazione ufficiale uno show inaspettato. Per la foto di rito, Manolas ha posato con la nuova maglia, al fianco di un leone in carne ed ossa.

L’ex difensore di Roma e Napoli, si è dimostrato disponibile ed ha partecipato allo spettacolo. Ma quando il leone ha ruggito all’improvviso, ha perso tutta la calma che lo aveva contraddistinto, alzandosi di corsa e allontanandosi con uno scatto (termine mai come stavolta appropriato) felino.

Il nuovo club del difensore classe 1991 prima del fatto aveva pubblicato le prime immagini dell’arrivo negli Emirati e delle visite mediche, iter a cui si è sottoposto Manolas prima della firma del contratto.

Nello Sharjah il greco ritrova Miralem Pjanic con cui ha condiviso lo spogliatoio per due anni (2015 e 2016) alla Roma. Il centrocampista bosniaco si è trasferito nel club emiratino nelle scorse settimane da Barcellona in prestito.

L’ex difensore di Roma e Napoli – 9 goal e 6 assist in 216 presenze in Serie A – si appresta a vivere una nuova esperienza, questa volta lontano dall’Italia e dalla sua Grecia. Sicuramente un’avventura non di primo piano per il difensore greco che nemmeno a Napoli ha avuto grande fortuna. Ora Manolas allo Sharjah FC, potrà rimettersi in gioco ma non di certo in un campionato di alto livello.