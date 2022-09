Barak svela: “Avevo l’accordo con il Napoli. Incontrai personalmente Giuntoli, ma poi…”

Barak aveva l’accordo con il Napoli. L’ex centrocampista del Verona rivela il retroscena di calcio mercato.

Antonin Barak è stato vicinissimo a essere un nuovo calciatore del Napoli. Il centrocampista della Fiorentina ha rivelato ai microfoni di isport.blesk.cz il retroscena di calcio mercato. L’ex calciatore del Verona ha avuto contatti con gli uomini mercato di De Laurentiis sul finire dello scorso campionato e il contratto sembrava davvero a un passo. Ma poi…

Barak: “ho incontrato personalmente Giuntoli”

Barak nel corso dell’intervista rivela di aver incontrato personalmente il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, l’uomo mercato partenopeo, che ha creato la squadra che in questo inizio di stagione sta dominando in Italia e in Europa.

“Posso rivelare francamente di aver avuto un incontro personale con il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Per il trasferimento sembrava andasse tutto bene. Poi la Fiorentina è entrata in gioco nella seconda metà di maggio. Abbiamo risolto tutto e ora sono molto soddisfatto di questa scelta sotto tutti i punti di vista”.

Dal Napoli però arriva una versione discordante: sarebbe stata la società partenopea, dopo aver avuto in pugno Barak, a cambiare strada cercando altri profili. A quel punto, il giocatore si è accordato con la Fiorentina, che pure lo stava cercando.