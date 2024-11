Lobotka pronto per Inter-Napoli: Conte incrocia le dita

Lo slovacco potrebbe tornare disponibile per la sfida di San Siro: le ultime sulle sue condizioni

Il Mattino fa il punto sulle condizioni di Stanislav Lobotka, assente dal 14 ottobre dopo l’infortunio rimediato con la Slovacchia in Nations League.

L’infortunio

Il centrocampista azzurro si è fermato in nazionale per una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro, accusata nei minuti finali della gara in Azerbaigian. Da allora, Conte ha dovuto rinunciare al suo regista.

La corsa contro il tempo

Secondo quanto riporta Il Mattino, il tecnico salentino farà di tutto per avere Lobotka a disposizione contro l’Inter. La presenza dello slovacco è considerata “troppo importante nelle geometrie” del gioco partenopeo.

Le alternative

Se il recupero non dovesse completarsi in tempo, Conte potrebbe comunque portare Lobotka in panchina a San Siro. In questo caso, sarebbe confermato Gilmour in cabina di regia, come nelle ultime uscite.