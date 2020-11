Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso minaccia le dimissioni, confronto con la squadra a Castel Volturno. I big presi di mira.

Si è arrivati finanche a parlare di dimissioni nel confronto di Gennaro Gattuso con la squadra a Castel Volturno dopo la sconfitta con il Milan. Il tecnico nelle interviste post gara si era assunto le responsabilità, ma aveva parlato anche di troppi professori in rosa. Così ieri è arrivato il confronto con la squadra, in particolare con i big del Napoli. Qui secondo Corriere dello Sport il tecnico ha detto: “Me ne vado“. Tanto fa capire quanto gli animi sono accesi dopo la sconfitta con il Milan, una squadra che non è apparsa inarrestabile, ma che il Napoli ha affrontato con una certa sufficienza.

Di dimissioni di Gattuso parla anche Gazzetta dello Sport che scrive: “Al ritrovo di lunedì mattina a Castel Volturno l’allenatore ha parlato chiaro alla squadra, com’è sempre abituato a fare. Ma stavolta i toni sono stati perentori. «Se le cose non cambiano io posso pure andarmene!» ha detto al suo gruppo. Rino è abituato ad analizzare a fondo le situazioni e affrontarle di conseguenza in maniera diretta, perché se un allenatore non ha il rispetto e la stima dei suoi giocatori allora lavorare diventa complicato, se non impossibile“.

Il duro confronto con le dimissioni minacciate da Gattuso ora dovranno avere un effetto immediato. Giovedì c’è la sfida di Europa League con il Rijeka, quelle gare che il Napoli, soprattutto quando gioca in casa tende a sottovalutare. Proprio questa mentalità non piace a Gattuso e lo ha fatto presente, sia pubblicamente che nel confronto con la squadra. L’allenatore calabrese vuole gente sempre concentrata, pronta a dare il massimo sia nei big match che nelle partite che sembrano più abbordabili. Ed invece il Napoli sbaglia spesso l’approccio alla gara.