Gattuso duro confronto con la squadra: “Così non va”

Un Napoli senza anima e senza grinta ha scatenato il confronto di Gattuso con la squadra al termine del match con la Lazio.

Troppo brutto per essere vero, ma gli indizi cominciano a diventare tanti, al punto da diventare prove concrete. Il Napoli ha evidenti problemi di personalità e di approccio alle partite. Quella con la Lazio è l’ennesima prova scialba da parte del gruppo azzurro, che non ha fatto altro che regalare il match ai biancocelesti che hanno affondato il colpo, sfruttando il nulla creato dai partenopei.

E’ proprio l’assenza di grinta e carattere che fa arrabbiare Gattuso, che ha fatto di queste qualità una costante anche da calciatore. Il tecnico lo ha sottolineato più volte durante le interviste e anche Gigi Riccio, suo vice, dopo la sconfitta con la Lazio ha ribadito il concetto. Gattuso negli spogliatoi ha avuto un confronto con i suoi calciatori, che poi è sfociato anche nel ritiro prima del match col Torino.

Secondo quanto riferito da Il Mattino il tecnico ha detto di non aver visto lo spirito di una squadra che vuole vincere e vuole dare tutto in campo, anche quando ci sono delle assenze. “Lo ha spiegato alla squadra a fine gare, in maniera lucida“.