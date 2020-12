Bocciatura per Gattuso: “Napoli svuotato e senza carattere”

Arriva una bocciatura pesante per Gennaro Gattuso. Gazzetta dello Sport gli dà 5 in pagella a causa della prova scialba del Napoli con la Lazio.

Un Napoli così brutto non si era mai visto, forse solo nel match con l’AZ Alkmaar. Ma le partite in cui la squadra non riesce ad avere un approccio grintoso cominciano a diventare tante. Ecco perché Gazzetta dello Sport comincia a criticare pesantemente Gennaro Gattuso che prende un 5 in pagella. Per il quotidiano le assenze di Osimhen, Insigne e Mertens non sono un alibi, così come aveva detto anche Gigi Riccio, vice allenatore del Napoli.

“Napoli svuotato e zero carattere” il commento di Gazzetta che scrive come sia arrivato il momento di porsi qualche domanda. Aurelio De Laurentiis ha deciso il ritiro, l’ennesima soluzione per cercare di svoltare, così come accaduto nel recente passato. Eppure il Napoli non riesce a cambiare marcia, sembra sempre che ci sia qualche blocco psicologico. L’approccio svogliato e senza grinta avuto con la Lazio ha fatto andare su tutte le furie i tifosi partenopei. Oltre alle domande servono anche delle risposte, perché i tifosi sono stanchi di vedere una squadra che va in campo come se non avesse voglia di aggredire l’avversario.

Anche perché la Lazio non ha fatto niente di clamoroso per vincere la partita, si è limitata a sfruttare le tantissime difficoltà degli azzurri che quasi ad ogni match regalano qualche gol. La possibile (giusta ndr) espulsione di Immobile poteva essere un alibi per Gattuso, ma la prova sul campo resta comunque pessima.