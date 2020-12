Gazzetta – Moviola Lazio-Napoli: Immobile da espulsione, dov’è il Var?

La moviola di Lazio-Napoli di Gazzetta dello Sport evidenzia un fallo da espulsione di Ciro Immobile che colpisce con la caviglia di Bakayoko.

La partita del Napoli contro la Lazio è stata orribile e nemmeno il vice di Gattuso, Gigi Riccio non ha cercato alibi. Ma i casi da moviola che penalizzano il Napoli stanno diventando davvero tantissimi. Contro l’Inter, solo per ricordare l’ultimo match, Massa avrebbe dovuto espellere Skriniar, invece si limitò a tirare fuori dal campo Insigne. Ma ritornano a Lazio-Napoli la moviola di Gazzetta porta alla luce un altro episodio, ancora una volta passato sotto traccia: Ciro Immobile andava espulso.

L’attaccante della Lazio colpisce con i tacchetti la caviglia di Bakayoko. Un fallaccio che l’arbitro punisce solo con il cartellino giallo, prendendosi anche le lamentele di Simone Inzaghi che poco prima voleva l’espulsione per doppio giallo di Koulibaly. Ma la moviola di Gazzetta evidenzia che è giusto non aver preso il secondo provvedimento per il difensore del Napoli, molto meno giusto non aver espulso Immobile. A questo punto è lecito chiedersi: “Perché il Var non corregge il tiro?“. Piccoli, grandi dubbi che ogni domenica sfavoriscono il Napoli, squadra che da inizio campionato ha avuto zero rigori a favore.