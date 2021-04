“Suggestione Fabio Cannavaro per il Napoli“, lo rivela Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista durante Radio Goal, parla della possibilità di vedere Fabio Cannavaro sulla panchina del Napoli.

Secondo Valter De Maggio Cannavaro al Napoli sarebbe la soluzione ideale che metterebbe tutti d’accordo: “Cannavaro arriverebbe al Napoli con un entusiasmo incredibile” ha spiegato il cronista. L’ex difensore della Nazionale e campione del mondo nel 2006 ha allenato solo in Cina dove da qualche tempo viene coadiuvato dal fratello Paolo, altro ex difensore del Napoli.

Secondo De Maggio l’affare Cannavaro al Napoli per ora è una suggestione, ma sarebbe possibile per tre motivi.

1) Cannavaro risiede all’estero, quindi il suo ingaggio potrebbe essere calmierato come fatto dalla Juve per Rolando.

2) Accetterebbe con grande entusiasmo il rientro in Italia ed al Napoli.

3) il suo staff sarebbe quasi tutto napoletano, così come avviene già in Cina.

De Maggio ha poi aggiunto: “Questa idea è venuta pure a Davide Lippi, agente di Cannavaro che lo avrebbe sussurrato ad una persona vicina al presidente”.