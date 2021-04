Si ferma di nuovo per infortunio David Ospina. Il portiere del Napoli ha subito una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro, dopo i controlli strumentali effettuati presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno. L’annuncio dell’infortunio è stato dato attraverso il sito ufficiale della SSCN. Dunque Ospina salterà la sfida con l’Inter di domenica prossima, una gara fondamentale per il Napoli per la corsa Champions League. Gattuso ha spesso preferito puntare su Ospina per la sua bravura coi piedi, oltre che tra i pali. Il portiere colombiano è una sorta di regista tra i pali, a cui il Napoli si affida per far avviare la manovra dal basso come piace a Gattuso. Ora con l’infortunio di Ospina il Napoli si affiderà a Meret, altrettanto bravo tra i pali ma meno bravo in fase di palleggio.

Il giovane portiere ex Spal si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa ed anche questa volta è pronto a dare il massimo. Meret è stato protagonista già nelle scorse settimane, in seguito ad un altro infortunio di Ospina. Il rientro del portiere colombiano però lo ha escluso di nuovo dalla formazione titolare. Propri il dualismo tra Ospina e Meret sta mettendo in crisi il futuro al Napoli del portiere della Nazionale italiana. A fine stagione Meret vorrebbe sapere se in futuro giocherà di più oppure dovrà vivere ancora questo dualismo, in quest’ultimo caso è possibile che chieda la cessione. La risposta dovrà darla il Napoli, ma soprattutto il nuovo allenatore che siederà sulla panchina azzurra.