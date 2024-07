De Laurentiis a Dimaro: promessa ai tifosi e l’abbraccio con Conte

Aurelio De Laurentiis fa visita al ritiro del Napoli a Dimaro. Calorosa accoglienza dei tifosi e abbraccio con Antonio Conte. Le ultime dal ritiro azzurro.

De Laurentiis torna protagonista a Dimaro

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha fatto il suo ingresso a sorpresa sul campo di allenamento di Dimaro, segnando un momento significativo nel ritiro pre-stagionale degli azzurri.

Dopo aver mantenuto un profilo basso nei primi giorni del ritiro, De Laurentiis ha deciso di fare sentire la sua presenza in modo più marcato. Al termine della seduta di allenamento odierna, il patron azzurro è sceso a bordo campo, venendo accolto da una calorosa ovazione dei tifosi presenti.

Questo caldo benvenuto sembra indicare che le polemiche legate al deludente decimo posto della scorsa stagione siano ormai acqua passata. L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli sembra aver riacceso l’entusiasmo della piazza, con De Laurentiis tornato ad essere un punto di riferimento per molti sostenitori.

La promessa ai tifosi e l’abbraccio con Conte

De Laurentiis non si è limitato a ricevere l’affetto dei tifosi, ma ha voluto ricambiare con una promessa: “Oggi pomeriggio vengo in mezzo a voi!”. Queste parole hanno ulteriormente galvanizzato i supporters presenti a Dimaro, creando aspettative per un pomeriggio di incontri e dialogo con il presidente.

Un momento particolarmente significativo è stato l’abbraccio tra De Laurentiis e il nuovo allenatore Antonio Conte. Questa scena, insieme ai saluti cordiali scambiati con Lele Oriali e gli altri membri dello staff tecnico, ha trasmesso un’immagine di unità e positività all’interno del gruppo Napoli.

L’atmosfera a Dimaro

L’arrivo di De Laurentiis e le sue interazioni con staff e tifosi sembrano aver contribuito a creare un clima sereno nel ritiro di Dimaro. Questa atmosfera positiva potrebbe rivelarsi fondamentale per la preparazione della squadra in vista della nuova stagione, con l’obiettivo di tornare ai vertici della Serie A.

