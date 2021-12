Damascelli: “Insigne buon giocatore ma sopravvalutato tecnicamente. Nel Bayern non giocherebbe mai”

Tony Damascelli lancia una bordata a Lorenzo Insigne. Secondo il giornalista il capitano del Napoli non giocherebbe mai nel Bayern.

Tony Damascelli, articolista de il Giornale e opinionista su Telelombardia,ha parlato del possibile trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto. Ai microfoni di Radio Radio, Damascelli punge il capitano del Napoli:

“Se non ci fosse di mezzo il Mondiale, Insigne sarebbe già partito. Andare via adesso, per giocare a Toronto, lo manderebbe fuori dal giro. Al posto suo, aspetterei giugno. In Italia si pensa che sia un giocatore internazionale, per me è un buon giocatore, sopravvalutato tecnicamente, perché c’è tanta povertà in Serie A. Per esempio, nel Bayern Monaco non giocherebbe mai”.

Insigne continua ad attirare critiche dopo le voci di mercato e le prestazioni altelananti in questa stagione col Napoli. Alle ottime prove agli Europei estivi, infatti, sta seguendo un periodo complicato. La positività al Covid prima e le voci di mercato poi hanno diviso la tifoseria napoletana.

L’offerta del Toronto per Insigne è molto allettante: 10 milioni netti a stagione più 5 di bonus ed altri benefit. Sul piatto c’è un’intesa quinquennale che può complessivamente sfiorare i 75 milioni di euro, considerando tutti i bonus. Il pressing canadese è sempre più intenso e le parti stanno discutendo per arrivare ad un’intesa.

De Laurentiis, dal canto suo, non è mai andato oltre l’offerta di 3,5 milioni di euro più 1,5 di bonus molto complicati da raggiungere, quindi uno stipendio inferiore a quello attuale. Il gelo tra le parti prosegue e Insigne valuta concretamente l’addio che si realizzerebbe a fine campionato.