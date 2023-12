Il lavoro di Mazzarri sta dando frutti ma serve ancora tempo. Bene lo spirito di gruppo, ora la rosa va integrata.

La vittoria del Napoli sul Cagliari è stata importante per diversi motivi. Innanzitutto, ha permesso al Napoli di ritrovare la vittoria in casa dopo due sconfitte consecutive in campionato. In secondo luogo, ha dimostrato che il lavoro svolto da Walter Mazzarri sta iniziando a dare i suoi frutti.