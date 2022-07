Corriere distrugge il Napoli: voto bassissimo al calciomercato, 9 a Roma e Monza. Sorprende il Milan

Il calciomercato non è ancora arrivato ma Corriere.it dà già i voti alle società e piazza 4 in pagella al Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis ha chiuso gli acquisti di Mathias Olivera, Ostigard e Kvaratskhelia (considerato un potenziale fenomeno ndr), oltre al riscatto di Anguissa. Inoltre il club azzurro sta completando la rosa con Kim del Fenerbahce e Simeone del Verona, che sono vicinissimi. Certo ha ceduto o lasciato andare pezzi pesantissimi come Ospina, Mertens, Insigne e Koulibaly.

Corriere: calciomercato i voti ai club di Serie A

Il voto al calciomercato del Napoli da parte di Corriere.it è 4 e la motivazione è la seguente: “Per ora è la squadra più indebolita della serie A (Koulibaly, Insigne, Mertens) e con una percentuale di scontenti in squadra da Cinque Stelle. L’umore di Spalletti è già ai limiti di guardia, servono arrivi immediati (Kim) e strategie alternative di Giuntoli. Solbakken può essere una bella sorpresa“. Secondo il portale il Napoli è la società peggiore in Italia per il calciomercato fatto. Le due migliori sono Monza, con voto 9 con questa motivazione: “Il voto più alto perché ha aggredito il mercato come se fosse il Real Madrid e non una neopromossa al primo anno assoluto in Serie A. Il rischio è aver cambiato troppo, il sogno è essere salvi già a marzo e poi sarà quel che sarà. Pessina e Sensi a centrocampo sono almeno da Europa League, Caprari è stato la rivelazione dello scorso campionato“. Poi la Roma sempre voto 9 con questa motivazione: “Dybala, Matic e Svilar sono arrivati a parametro zero, Celik per 7 milioni. Mou ha avuto il campione che voleva e rinforzi mirati, ma non sembra ancora sazio. Se resta Zaniolo, l’attacco è da primi tre posti, compreso il primo. Sarebbe da 10 con Senesi in difesa e Wijnaldum a centrocampo. Cosa ne pensano i Friedkin?”

Poi c’è un 8,5 alla Juve, un 8 alla Fiorentina per aver preso Dodò, Jovic, Mandragora e Gollini. Un 7,5 alla Lazio con Casale, Romagnoli e Marcos Antonio. Ma anche un 7 al Milan con questa motivazione: “Un’estate complicata sul piano societario ha fatto perdere qualche treno a Maldini/Massara, però la struttura dello scudetto è stata salvaguardata. Origi ringiovanisce l’attacco old style, Adli promette bene. De Katelaere può far salire il voto di un punto. Serve il sostituto di Kessie“.