Kim salute il Fenerbahce: “Grazie mia grande famiglia” – VIDEO

Kim Min-jae vicinissimo al Napoli, il giocatore ha salutato anche il Fenerbahce con un video sui social. Nella giornata di ieri il suo agente ha aperto all’arrivo al Napoli, ma nelle ultime ore le voci si sono intensificate. Anche perché sabato comincia il ritiro a Castel di Sangro e va consegnata a Spalletti una squadra completa. Ecco perché Cristiano Giuntoli sta accelerando per chiudere sia l’acquisto di Kim che quello di Giovanni Simeone, giocatore che secondo Luciano Moggi può giocare anche insieme cone Osimhen.

Intanto Kim ha salutato il Fenerbahce con un video sui social, in cui scrive: “Grazie mia grande famiglia Fenerbahce“. Insomma Il giocatore è pronto a cambiare squadra, oramai è deciso il suo trasferimento. I tifosi del Napoli attendono la notizia ufficiale dell’acquisto di Kim che andrà a completare la difesa di Luciano Spalletti. Il difensore sudcoreano viene segnalato come ottima fisicità, oltre ad un marcatore in grado di fare la differenza anche nell’uno contro uno. Kim arriva come sostituto di Koulibaly ma in un primo momento potrebbe giocarsi il posto con Juan Jesus, giocatore che fino ad ora ha fatto registrare delle ottime prestazioni. Inoltre sicuramente il giocatore sudcoreano avrà sicuramente bisogno di un periodo di adattamento, visto che fino ad ora non ha mai giocato in Europa.