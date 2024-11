Conte e Di Lorenzo sempre più napoletani: Pizzicati in uno storico bar di Napoli

L’allenatore azzurro e il capitano hanno fatto visita al Bar del Professore in piazza Trieste e Trento. Sui social il ringraziamento dello staff.

Antonio Conte continua il suo processo di ambientamento all’ombra del Vesuvio. Il tecnico pugliese, che ha firmato un contratto triennale con il Napoli da 6,5 milioni di euro a stagione, sta scoprendo le tradizioni partenopee tra un allenamento e l’altro a Castel Volturno.

Nelle scorse ore, l’allenatore azzurro si è concesso una pausa caffè in uno dei locali più rinomati della città, “Il vero Bar del Professore” in piazza Trieste e Trento, accompagnato dal capitano Giovanni Di Lorenzo. I due hanno degustato il celebre “nocciolato del Professore”, posando poi per alcuni scatti ricordo.

Lo staff del locale ha celebrato la visita attraverso i propri canali social: “Grazie ad Antonio Conte per esserci venuto a trovare, è sempre un piacere condividere un buon caffè con un grande allenatore!”. Non è mancato un messaggio speciale anche per il capitano: “Un caffè per il nostro capitano! Grazie a Di Lorenzo che guida con la giusta carica di caffè la squadra della nostra città!”.

Secondo quanto emerso, Conte, quando non è impegnato al centro tecnico di Castel Volturno, ama trascorrere il tempo libero nel centro città, con particolare predilezione per la zona di Chiaia, dove è stato avvistato più volte nelle ultime settimane.