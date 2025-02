Pedullà: Conte furioso per il mercato. Oggi parla in conferenza

Il tecnico azzurro, dopo l’addio di Kvaratskhelia, si aspettava rinforzi immediati. Garnacho sfumato definitivamente, cresce la tensione con la società.

La luna di miele tra Antonio Conte e il Napoli potrebbe già essere agli sgoccoli. Secondo quanto filtra da Castel Volturno, il tecnico pugliese è fortemente deluso dall’andamento del mercato invernale, nonostante il primo posto in classifica conquistato sul campo.

La partenza di Kvaratskhelia era stata accettata dal mister solo dopo precise garanzie di rinforzo della rosa. Promesse che, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, sono rimaste lettera morta. La situazione è paradossale: la capolista, invece di rinforzarsi, rischia di uscire indebolita dalla sessione invernale.

Il giornalista Alfredo Pedullà ha fotografato perfettamente la situazione: “Conte non merita questi balletti sul sostituto di Kvara e nemmeno sul difensore. Lui è un allenatore che ti ha trasformato la squadra ed è al primo posto e non merita di ridursi alle ultime giornate di mercato. Solo una società fa peggio di così, che arriva alla fine, ed è la Lazio”.

La situazione è ancora più tesa dopo che è definitivamente sfumata la pista Garnacho. Il ds Manna ha ora pochissimo tempo per provare a rimediare: il gong del mercato suonerà lunedì notte e il Napoli rischia di rimanere con il cerino in mano.

Oggi Conte parlerà in conferenza stampa da Castel Volturno. L’aria che tira non promette nulla di buono, e le parole del tecnico potrebbero far tremare i muri. Seguiremo la conferenza in diretta su napolipiu.com per portarvi tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Il tempo stringe, i tifosi sono in ansia e De Laurentiis è chiamato a una risposta immediata: il rischio di compromettere una stagione fin qui trionfale è concreto. La palla passa ora alla società.