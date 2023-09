Classifica Tifoserie italiane, qual è la più pericolosa? Ecco chi c’è sul podio

L’Osservatorio delle Manifestazioni Sportive ha stilato una classifica delle tifoserie italiane: Juventus, Roma e Inter nel mirino.

Qual è la tifoseria italiana che si è contraddistinta per essere la più pericolosa negli ultimi anni? L’Osservatorio delle Manifestazioni Sportive dell’Interno ha stilato una classifica a riguardo.

Secondo i dati del 2015, la Roma sembra essere la tifoseria in Italia con più arresti e Daspo, insieme a quella della Juventus. Senza dimenticare le calde tifoserie di Lazio, Brescia e Napoli, le quali si sono dimostrate particolarmente ‘calde’.

Da segnalare anche la tifoseria dell’Ascoli, finita nel mirino nella stagione 2014-15, dove molti tifosi ricevettero numerosi divieti d’accesso agli stadi.

Nella stagione 2021-22 boom di Daspo per i tifosi di Inter e Juventus (22 a testa) per gli scontri contro la Fiorentina. Entrambe le tifoserie sono nel mirino dopo questi fatti.

Nell’annata in corso, occhi puntati sulla Fiorentina per gli episodi al Franchi con Napoli e Inter. Di recente scontri tra Roma e Napoli, con pesanti sanzioni.

Non c’è ancora una classifica ufficiale sui Daspo di questa stagione. Ma le tifoserie più “calde” restano Roma, Juventus e Inter, stando ai dati del 2015. La violenza negli stadi rimane un problema da debellare. Di seguito la classifica:

1. Roma

2. Juventus

3. Napoli

4. Verona

5. Atalanta

6. Torino

7. Sampdoria

8. Palermo

9. Fiorentina

10. Inter

11. Lazio

12. Genoa

13. Cagliari

14. Cesena

15. Milan

16. Parma

17. Chievo

18. Udinese

19. Empoli

20. Sassuolo