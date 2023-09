“Chi ha vinto lo scudetto nel 2023?, clamorosa gaffe della concorrente

Incredibile gaffe di una concorrente durante il programma Caduta Libera: alla domanda su chi avesse vinto lo scudetto 2022/23.

CALCIO NAPOLI. Durante l’ultima puntata di “Caduta libera“, il popolare quiz show di Canale 5, una concorrente ha commesso un errore che ha lasciato increduli non solo i tifosi del Napoli ma anche gli spettatori a casa.

La domanda era apparentemente semplice: “Ha vinto il suo terzo scudetto nel campionato di calcio di Serie A nel 2023″. La risposta, ovviamente, era Napoli. Tuttavia, la concorrente ha risposto in modo completamente sbagliato, nonostante gli aiuti forniti dal programma.

La Risposta Sbagliata

La concorrente, chiaramente in difficoltà, ha risposto “Nigeria“. Un errore su più livelli: primo, la Nigeria è una nazionale di calcio, non una squadra di club; secondo, la parola “Nigeria” è composta da sette lettere, mentre la risposta corretta, Napoli, ne ha sei. Inoltre, la prima e l’ultima lettera fornite come aiuto erano “N” e “I”, che avrebbero dovuto indirizzare facilmente verso la risposta corretta.

Reazioni dei Tifosi

I tifosi del Napoli e gli spettatori in generale sono rimasti increduli di fronte a tale errore. Nonostante gli aiuti forniti dal programma, la concorrente ha completamente spiazzato tutti con la sua risposta errata.