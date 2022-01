Cesarano: “Osimhen si lascia andare a gesti pericolosi”

Rino Cesarano parla del Napoli a Radio Marte, il giornalista fa il punto sulla squadra di Luciano Spalletti e di Victor Osimhen.

Cesarano affronta la questione stadi, con la capienza aumentata che permetterà di giocare Napoli-Barcellona al 50% dei posti, con i biglietti per l’Europa League che sono già in vendita: “Questioni stadi? Problema di tutto il calcio italiano ed è una cosa oggettiva. Man mano che la pandemia allenterà la presa si potrà aprire ma serviranno anche interventi collaterali. Bisogna rendere fruibile lo stadio alle famiglie e adoperarsi per i tempi di ingresso“.

A Napoli si parla di Osimhen, finito nel mirino del Newcastle. Ma del nigeriano si è parlato anche per alcuni suoi comportamenti sui social che hanno scatenato reazioni: “Serve un lavoro di maturazione su Osimhen per quanto riguarda la crescita, ha solo 23 anni e si è lasciato un po’ andare a certi gesti anche pericolosi e sconclusionati. Il suo recupero consente una variabile tattica in più importante. La riconferma di Spalletti è fondamentale per il rilancio del progetto Napoli“.

In chiusura si parla dell’affare Vlahovic: “Si compra un giocatore come Vlahovic e si consente agli intermediari di guadagnare tanti soldi. Assurdo riconoscere intermediazioni così forti. De Laurentiis ha tanti difetti ma ha operato nel club in maniera talmente virtuosa che riceve complimenti da tutta l’Europa“.