Caressa: “Napoli da scudetto? Conte portrebbe avere un solo problema. Vi spiego”

Le parole di Fabio Caressa sul Napoli di Conte, tra Lobotka, McTominay e Lukaku

Fabio Caressa, giornalista di Sky, ha dedicato la sua rubrica su Youtube “Top 11” al Napoli di Antonio Conte. Caressa ha parlato dell’impatto del tecnico leccese sulla squadra, analizzando in particolare i miglioramenti di alcuni giocatori chiave.

“Avete sentito cosa ha detto Fabregas su Lobotka? È un giocatore completamente ricostruito da Conte. Fabregas, che se ne intende di quel ruolo, stravede per lui”, ha affermato Caressa, evidenziando il grande lavoro svolto da Conte sul centrocampista slovacco. L’elogio è arrivato anche da Leonardo Bonucci, che nel corso di una trasmissione televisiva ha descritto Conte come un allenatore capace di entrare nella testa dei giocatori, convincendoli di ciò che fanno.

Napoli favorito per lo scudetto

Caressa non ha esitato a dichiarare il Napoli come uno dei favoriti per lo scudetto: “Conte al massimo arriva secondo, ma con questa squadra sono i favoriti”, ha sottolineato il giornalista, convinto della solidità del progetto tecnico azzurro.

L’analisi si è poi spostata su McTominay, definito da Caressa un giocatore di livello superiore, capace di portare equilibrio e fisicità alla rosa. L’unico punto debole potrebbe essere la gestione delle rotazioni, ma Caressa ha fiducia nella capacità di Conte di mantenere l’armonia nello spogliatoio. Riguardo a Romelu Lukaku, Caressa ha affermato che l’attaccante non è ancora al massimo della forma, ma rappresenta comunque uno dei migliori in Italia nel dare profondità alla manovra: “Ha trovato il suo allenatore ideale e Conte ha capito quanto potesse essere utile alla squadra”, ha concluso.