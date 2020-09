Amichevole Napoli-Teramo: dove vederla in Tv e streaming

Napoli-Teramo è l’ultimo match amichevole che si giocherà oggi alle 17 a Castel di Sangro, si potrà vedere in Tv e streaming su Sky.

Il Napoli sfida il Teramo in amichevole allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, il match sarà trasmesso in diretta tv e streaming su Sky sul canale 251 del satellite e 482 del digitale terrestre. La partita potrà essere seguita anche attraverso le piattaforme digitali come Sky Go, che permette di vedere Napoli-Teramo in streaming. Il Napoli giocherà l’ultima amichevole prima di lasciare il ritiro di Castel di Sangro, poi avrà altri due test match il giorno 11 settembre con Pescara e il giorno 13. Per il match di oggi al Patini il tecnico degli azzurri ha deciso di schierare di nuovo il modulo 4-2-3-1 con la star Victor Osimhen al centro dell’attacco.

Napoli-Teramo pay per view: come vederla in tv

L’amichevole di oggi del Napoli non è compresa all’interno dei pacchetti degli utenti Sky ma sarà visibile acquistandola attraverso Primafila, al costo di 5.99 euro. Al quel punto attraverso la tv o in streming sarà possibile vedere la partita tra Napoli e Teramo.