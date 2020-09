Koulibaly incerto di restare a Napoli. Carlo Alvino svela una notizia che riguarda il futuro del difensore senegalese.

Kalidou Koulibaly resta o va via? è questa la domanda più gettonata tra i tifosi del Napoli. Il difensore sengalese e virtualmente conteso dal Manchester City di Pep guardiola e il PSG.

Ad oggi non è ancora arrivata l’offerta capace di far capitolare Aurelio De Laurentiis. Il giornalista Carlo Alvino, ai microfoni di Radio kiss kiss Napoli, ha provato a rispondere a questo interrogativo. Ecco le sue parole:

“Kalidou Koulibaly resterà al Napoli oppure sarà ceduto?”. Sul difensore senegalese ci sono da tempo due club su tutti: Manchester City e Psg. Il club di Pep Guardiola, in particolare, farebbe carte false pur di ingaggiare l’ex Genk. Manca però l’accordo economico tra le due società“.

Carlo Alvino, hai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha poi aggiunto: “Su Koulibaly ho una notizia. Si va verso la permanenza. Ogni giorno che passa aumentano le possibilità che il difensore resti al Napoli. Non sono arrivate delle offerte convincenti ad Aurelio De Laurentiis. Se il presidente del sodalizio campano non riceverà la cifra che ha richiesto, il giocatore non si muoverà dal Napoli. Sarebbe una bella cosa per tutti noi tifosi perché il valore del calciatore non può essere messo in discussione“.