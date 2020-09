Il fratello di Osimhen, Andrew, ha parlato dell’attaccante del Napoli e della sue ambizioni rivelando un retroscena dopo la gara contro il Parma.

Andrew Osimhen, fratello di Victor, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Ecco le parole del fratello di Osimhen:

“Se Victor è il miglior giocatore della Serie A? Lo diventerà, ora è già uno dei migliori. Dopo Parma mi ha raccontato di avere ottime sensazioni, è stato un ottimo impatto, lui era molto felice.

Era dispiaciuto di aver iniziato dalla panchina? Vorrebbe sempre giocare ovviamente ma non fa niente per la prima partita, l’importante è stato vincere. Alla fine era molto felice della partita.

Con quale calciatore ha legato di più? Con diversi calciatori, si sente in una famiglia ed è stato accolto benissimo, anche con Gattuso ha un rapporto speciale così come con i dirigenti. Non era facile per lui inizialmente scegliere, alla fine ha accettato questa sfida di giocare in Italia e nel Napoli, io sono contento di vederlo al Napoli e lui è già innamorato della possibilità di giocare qui“.

Il fratello di Osumhen ha poi aggiunto: “Il primo gol con il Napoli? Non parliamo così tanto di questo, l’obiettivo è crescere nelle prestazioni. A Parma ha fatto un grande lavoro per la squadra e solo se tutti si impegneranno per il bene della squadra il Napoli potrà vincere lo Scudetto. Quanti gol penso possa fare? Non è nel mio interesse mettere pressioni a Victor, l’importante è ragionare partita per partita in modo da poter vincere lo Scudetto”.