Fedele: "Il Napoli lotterà per il quinto posto. Osimhen buon giocatore"

Enrico Fedele pronostica il Napoli in lotta per il quinto posto. L’opinionista parla anche di Osimhen e dei goal che potrà realizzare.

Enrico Fedele, ex direttore sportivo del Parma di Tanzi e procuratore dei fratelli Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Ecco le parole di Enrico Fedele sul Napoli e su Osimhen:

“In che posizione inserirei il Napoli nella griglia campionato della Serie A? Il Napoli è dietro Juventus, Inter e Atalanta, si gioca il quarto e quinto posto con il Milan. La Lazio non so dove metterla.

Osimhen? Buon giocatore, ma deve migliorare. Deve restare con i piedi per terra e lavorare non so se sarà un bomber da 20 gol a campionato, stiamo a vedere”

Enrico, Fedele ex procuratore e attuale opinionista sportivo ha poi aggiunto: “Se fossi nel Napoli farei una follia di mercato, a centrocampo prenderei Bakayoko e venderei Fabian Ruiz per prendere Federico Chiesa dalla Fiorentina”.

Ha concluso Enrico Fedele. l’opinionista non sembra molto credere nelle qualità del centrocampista spagnolo del Napoli acquistato nel 2018 dal Betis Siviglia.