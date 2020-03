Ipotesi play off scudetto in serie A. Carlo Alvino esprime il proprio disappunto.

L’emergenza Coronoavirus ha colpito il calcio mondiale e la serie A in particolare. Molti calciatori sono risultati positivi al tampone e nelle assemblee di lega calcio si assiste a continue liti, l’ultima ha coinvolto Lotito e Agnelli.

Come finirà il campionato è ancora un interrogativo inevaso, sul banco delle ipotesi la più probabile è quella che porterebbe ai play off scudetto in serie A.

Il giornalista Carlo Alvino ai microfoni di tv Luna è intervenuto sull’ipotesi Play off scudetto in serie A:

“Scudetto? Le regole in corsa non si cambiano, non mi piace come modo di ragionare. Dal mio punto di vista, mi sta bene perfino una cosa atroce, ovvero la cristallizzazione del campionato per dare lo scudetto a chi è in testa adesso“.

Poi Carlo Alvino sull’ipotesi Play off scudetto in serie A ha aggiunto ulteriori dichiarazioni: “Preferirei questo scenario piuttosto che andare avanti con la soluzione dei play-off di cui si è tanto parlato in questi giorni. Per me si tratta di una furbata per incassare un po’ di monetine“.

Negli ultimi giorni, è andata in scena anche una disputa tra UEFA e Fifa su di un possibile slittamento degli Europei nel 2021 con i campionati che potrebbero finire a giugno.

Al momento è impossibile fare ulteriori ipotesi, bisognerà prima capire quando e come uscire definitivamente dall’emergenza Covid-19.