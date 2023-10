Carlo Alvino contro La Gazzetta dello Sport: “Pubblicato video vecchio su Osimhen, insinuando la rottura con i tifosi”

Carlo Alvino critica la Gazzetta per aver pubblicato un video vecchio su Osimhen facendo credere a una rottura coi tifosi del Napoli.

Notizie calcio Napoli – Il giornalista Carlo Alvino critica la Gazzetta per aver pubblicato un video vecchio su Osimhen facendo credere a una rottura coi tifosi del Napoli.

“La Gazzetta ha postato su Instagram un video di Osimhen spacciandolo per attuale, mentre in realtà era di agosto, insinuando una rottura tra l’attaccante e i tifosi del Napoli” tuona Alvino via Twitter.

Secondo il giornalista napoletano, si è voluta creare ad arte una polemica basandosi su immagini non recenti e senza accertarsene. Un comportamento ritenuto poco professionale, con la Gazzetta che in seguito alle proteste ha rimosso il video.

“Hanno pubblicato un contenuto vecchio e tendenzioso solo per generare polemiche infondate” attacca Alvino, che difende così Osimhen e il rapporto coi supporter azzurri.

La @Gazzetta_it pubblica su Instagram un video spacciandolo per attuale, senza neanche verificare che era stato girato ad agosto scorso… insinuando che tra Osimhen ed i tifosi del Napoli è rottura totale. Poi dopo le legittime proteste lo elimina. 🤬 pic.twitter.com/Wzqa0CgX9G — Carlo Alvino (@Carloalvino) October 22, 2023

Oltre il Singolo Episodio

Questo non è solo un caso isolato di disinformazione; esso apre un dibattito più ampio sulla responsabilità e l’imparzialità dei media italiani, soprattutto in relazione alla copertura notizie che riguardano il Napoli. Episodi simili possono contribuire a rafforzare stereotipi negativi e pregiudizi, rendendo difficile per i media navigare la complessità dei temi calcistici con la dovuta attenzione.

Napolipiu.com ha da sempre messo in discussione l’approccio di alcuni media nazionali nei confronti del Napoli, evidenziando come questi episodi contribuiscano a rafforzare stereotipi e pregiudizi. Si tratta di un problema che va oltre la singola partita o il singolo calciatore, e che riguarda la cultura mediatica italiana nel suo complesso.