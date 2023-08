Transfermarkt: “L’under 23 più costoso della Serie A lo ha comprato il Napoli”. Ecco di chi si tratta

Secondo Transfermarkt il Napoli ha acquistato con Lindstrom l’under 23 più costoso del calciomercato estivo di Serie A.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli con l’acquisto di Jesper Lindstrom si è assicurato il cartellino dell’under 23 più costoso della Serie A in questa sessione di calciomercato. A riportarlo è il portale specializzato Transfermarkt.

Il talento danese, prelevato dal Napoli dall’Eintracht Francoforte per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, è al momento il giocatore under 23 per cui è stata spesa la somma più alta in questa finestra estiva di mercato.

Un investimento importante che dimostra la volontà del club azzurro di puntare sui giovani di talento per alzare ulteriormente il tasso tecnico della rosa. Lindstrom, reduce da un’ottima stagione impreziosita dal successo in Europa League, è uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo.

Nonostante ciò, come evidenzia Transfermarkt, la Serie A resta indietro rispetto agli altri top campionati per investimenti sui giovani talenti. L’acquisto di Lindstrom da parte del Napoli rappresenta un’eccezione, con gli azzurri che hanno saputo assicurarsi uno dei migliori under 23 sul mercato.