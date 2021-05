Spezia-Napoli: i convocati di Gattuso, rientra Ospina: 4 assenze

Convocati Napoli per la sfida con lo Spezia, ci sono quattro assenze forzate per Gennaro Gattuso. Il tecnico non può contare su Lobotka, Koulibaly, Maksimovic e Ghoulam. Tutti gli altri calciatori sono a disposizione, anche Ospina che è rientrato disponibile dopo l’infortunio che lo ha bloccato nelle ultime settimane. Tra i convocati per Spezia-Napoli c’è anche Victor Osimhen che aveva rimediato una ferita alla testa nell’ultima gara di campionato pareggia con il Cagliari.

Ecco la lista dei convocati del Napoli: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Costanzo (maglia 38), Zedadka (3), Labriola (61), D’Agostino (56).