Gol Annullato e Polemiche su Rigore Negato, Marelli: “Il braccio di Koopmeiners era attaccatissimo alla figura”

Controversie arbitrali nell’incontro Atalanta-Napoli, gol annullato e rigore negato: l’opinione di Luca Marelli.

Nel corso della partita tra Atalanta e Napoli, disputata al Gewiss Stadium di Bergamo, due episodi arbitrali hanno sollevato polemiche e critiche da parte dei tifosi azzurri. Il primo momento ha riguardo l’annullamento del gol di Rrahmani, ma ciò che ha destato maggiore perplessità è stata l’assenza delle immagini del presunto fuorigioco durante la diretta su Dazn.

I sostenitori del Napoli hanno iniziato a esprimere il loro dissenso sulla gestione dell’arbitraggio attraverso i canali online, chiedendosi il motivo per cui i replay non siano stati mostrati in tempo reale. Inoltre, un secondo episodio discutibile ha riguardato un presunto calcio di rigore non fischiato per il Napoli, dopo il tocco di mano di Koopmeiners in area.

Luca Marelli, moviolista di Dazn e ex arbitro, ha analizzato l’episodio contestato durante la trasmissione in diretta, affermando che il braccio di Koopmeiners era “attaccatissimo alla figura” e che non vi erano elementi di punibilità per assegnare il penalty. Tuttavia, nonostante le spiegazioni del moviolista, i tifosi napoletani online sono rimasti irritati per la gestione dell’arbitro Mariani, sottolineando la mancata concessione di un rigore e l’annullamento del gol senza apparenti motivi. Ulteriori chiarimenti potrebbero emergere nel post partita.