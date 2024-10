Rafa Marin, convocato dalla Spagna U21: una chance per convincere Conte?

La stagione complicata di Rafa Marin tra panchina e nazionale

La stagione di Rafa Marin al Napoli resta un grande punto interrogativo. Dopo la partenza da titolare in Coppa Italia contro il Palermo, il difensore spagnolo non ha più trovato spazio nella formazione di Antonio Conte, che ha preferito puntare su Rrahmani e Buongiorno, diventati ormai inamovibili al centro della difesa azzurra.

Nonostante le difficoltà nel club, Rafa Marin ha ricevuto la fiducia del ct dell’Under 21 spagnola, che lo ha convocato per le prossime sfide di qualificazione agli Europei di categoria contro Kazakistan (10 ottobre) e Malta (15 ottobre). Sarà un’opportunità importante per Marin, non solo per rappresentare il suo Paese, ma anche per dimostrare ad Antonio Conte di essere pronto a competere per un posto nella difesa del Napoli.

Il difensore spagnolo è in attesa di una svolta che potrebbe cambiare la sua stagione. Le prestazioni con la nazionale potrebbero diventare il trampolino di lancio per ritagliarsi maggiore spazio sotto la guida di Conte, che fino ad ora ha preferito puntare sulla solidità offerta dalla coppia Rrahmani-Buongiorno.