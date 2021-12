Pistocchi: “Il Napoli farà due acquisti. Giuntoli ha stupito tutti”

Maurizio Pistocchi ha parlato del calciomercato del Napoli, secondo il giornalista Cristiano Giuntoli prepara due colpi alla Anguissa.

Maurizio Pistocchi è sicuro che il Napoli sul mercato di Gennaio piazzerà due colpi. Il giornalista tesse le lodi di Cristiano Giuntoli per l’affare Anguissa.

“Il Napoli si muoverà per uno o due colpi sul mercato di gennaio. “L’emergenza sanitaria ha paradossalmente creato nuove occasioni per le società. A differenza del passato viene premiata la competenza. Possono essere acquistati tanti ottimi calciatori investendo poco e niente. Pensate allo stesso Napoli. Cristiano Giuntoli, in estate, ha ingaggiato Frank Anguissa e l’ex Fulham si è rivelato uno dei migliori calciatori del campionato”.

Anche l’editorialista del Corriere della sera, Mario Sconcerti, è della stessa idea di Pistocchi sul mercato del Napoli:

“Io sono convinto che il Napoli acquisterà due calciatori. Magari non saranno delle primissime scelte, dei top player, ma il Direttore Sportivo del sodalizio campano, Cristiano Giuntoli, saprà certamente andare incontro alle richieste di mister Luciano Spalletti per rinforzare la squadra. Non vedo un Napoli immobile a gennaio, mi aspetto qualcosa”.

NAPOLI, CHI POTREBBE ARRIVARE DAL MERCATO DI GENNAIO?

Si parte da Mandava che è stato un obiettivo degli azzurri anche durante il mercato estivo. Il Napoli ha preferito non affondare il colpo anche per le richieste esose da parte del Lille. Mandava è in scadenza di contratto ed il Napoli lo può prendere a parametro zero a giungo, oppure anticipare la trattativa e portarlo in azzurro già a gennaio.

Secondo quanto appreso da Napolipiu, proprio in questa direzione si sta muovendo Cristiano Giuntoli che negli ultimi giorni ha intensificato i rapporti con gli agenti del calciatore. Con un indennizzo si può prendere Mandava e quindi anticipare la concorrenza, dato il terzino del Lille piace a molti club. Napoli è destinazione gradita a Mandava che ha dato la sua disponibilità al trasferimento.

Ma Mandava non è l’unico obiettivo per gennaio del Napoli, che valuta pure l’acquisto di Mazraoui, esterno in scadenza di contratto con l’Ajax